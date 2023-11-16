Пентагон вновь провалил ревизию

Минобороны США уже шестой год подряд проваливает ревизию. Об этом сообщает Defense News.

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Из 29 более мелких проверок только семи признаны успешными, как и в прошлом году.

Из-за недостатка данных аудиторы просто не могут оценить финансовую отчетность. Примерно половина всех активов Пентагона не соответствует стандартам аудита.

В военном ведомстве говорят, что с прошлой ревизии смогли решить 500 выявленных проблем, однако уже нынешний аудит выявил 2,5 тысячи нарушений.