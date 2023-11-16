Вьетнам назвал США стратегически важным партнером

Вьетнам считает Соединенные Штаты своим стратегически важным партнером. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг, выступая на встрече с членами американского Совета по международным отношениям, прошедшей в Сан-Франциско, куда вьетнамский лидер прибыл для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам главы государства, отношения между Вьетнамом и Соединенными Штатами никогда не развивались так хорошо, как сейчас. Из бывших врагов две страны превратились в стратегических партнеров, что следует рассматривать как модель в истории международных отношений с точки зрения их восстановления и построения в послевоенный период, добавил Во Ван Тхыонг. "Девиз Вьетнама в отношениях с США - отбросить прошлое, преодолеть различия и смотреть в будущее. Мы считаем Соединенные Штаты стратегически важным партнером в нашей внешней политике", - указал президент.