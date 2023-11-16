Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал лидера КНР «диктатором»

Президент США Джо Байден заявил, что после состоявшихся переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином не изменил мнение о нём как о «диктаторе».

Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его "диктатором"
© ТАСС

Об этом пишет РИА Новости.

«Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», — сказал американский президент.

При этом Си Цзиньпин выразил уверенность в «светлом будущем» отношений между США и Китаем.

Также Байден заявил, что США и КНР возобновляют прямые военные контакты.