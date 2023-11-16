Байден рассказал, почему продолжает считать Си Цзиньпина диктатором
Президент США Джо Байден вновь выступил с утверждением, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать "диктатором". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским лидером на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Журналисты попросили Байдена уточнить, по-прежнему ли он готов, как и ранее в этом году, назвать Си Цзиньпина диктатором. "Он им является", - ответил президент США.
При этом он пояснил, что Си Цзиньпин "диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей", передает ТАСС.
Напомним, в июне этого года Байден уже называл диктатором председателя КНР. При этом американский лидер выражал уверенность, что его заявление не будет иметь "какие-либо реальные последствия". МИД КНР жестко отреагировал на это, назвав безответственным высказывание президента США.