Байден назвал крупной ошибкой возможную оккупацию Израилем сектора Газа

Американский президент США Джо Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа стала бы крупной ошибкой. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию главы США по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, сообщает ТАСС.

Байден отметил, что он четко дал понять израильской стороне, что было большой ошибкой оккупировать и удерживать Газу. Президент США не стал говорить о вероятных сроках завершения палестино-израильского конфликта. Байден сказал, что не является гадалкой, поэтому он не будет говорить о том, сколько продлится конфронтация между Израилем и Палестиной.