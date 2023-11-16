В конгрессе США потребовали от Байдена добиться прекращения огня в Газе

24 законодателя в Палаты представителей Соединенных Штатов направили письмо лидеру страны Джо Байдену с просьбой добиться прекращения огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Парламентарии указали на рост жертв среди мирного населения. В документе говорится, что без немедленного прекращения боевых действий и установления обоюдного режима прекращения огня война будет продолжаться и приводить к дальнейшим потерям среди гражданского населения. Кроме того, существуют риски втягивания Вашингтона в опасный конфликт с вооруженными формированиями по всему Ближнему Востоку.

Конгрессмены указали главе Белого дома на необходимость прояснить его видение стратегических целей по достижению стабильности и деэскалации в ближневосточном регионе. В письме отмечается, что конфликт в Газе затронул, в том числе наиболее уязвимые слои палестинского населения, включая около миллиона детей.