Си Цзиньпин выразил уверенность в светлом будущем отношений между США и Китаем

По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что он уверен в "светлом будущем" китайско-американских отношений. Об этом пишет РИА Новости.

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В своем заявлении Си Цзиньпин отметил, что несмотря на разные пути развития, культуры, истории и социальные системы Китая и США, обе страны могут преодолеть разногласия и найти способы сосуществования на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Это возможно, если они будут придерживаться этих принципов.