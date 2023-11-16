Французский колумнист издания Le Monde Сильви Кауфман сообщила о серии военных и дипломатических неудач Украины в связи с конфликтом с Россией. Она утверждает, что в данный момент сложилось сочетание неблагоприятных факторов для Запада и Украины, создавая так называемый "идеальный шторм", который может иметь отрицательные последствия для Киева.

© Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В своей статье автор отмечает, что даже главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный признал в недавнем интервью, что украинская армия не может достичь значительных успехов на поле боя по ряду причин, включая усталость, потери и нехватку оружия. Кроме того, автор указывает на то, что население Украины не может компенсировать многочисленные потери Вооруженных Сил Украины через мобилизацию.

В стране уже происходят протестные акции. В отличие от этого, Россия не проводит принудительную мобилизацию гражданского населения, а предлагает выгодные условия для службы по контракту, пишет Кауфман. Также автор отмечает, что США активно вовлечены в конфликт между Израилем и Палестиной, что отвлекает их внимание от Украины и приводит к сокращению помощи, на которую Киев может рассчитывать. Несмотря на эти трудности и переключение внимания Запада на Ближний Восток, президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 ноября о намерении продолжать контрнаступление и обещал показать результаты в этом году.