Советник Байдена Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины. В интервью Салливан заявил, что мысли об энергетической безопасности Киева не дают ему спать по ночам.

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«Я лежу и думаю, как защитить энергосистему Украины. Это усугубляет бессонницу», — заявил Салливан журналу Puck.