Советник Байдена Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины. В интервью Салливан заявил, что мысли об энергетической безопасности Киева не дают ему спать по ночам.
«Я лежу и думаю, как защитить энергосистему Украины. Это усугубляет бессонницу», — заявил Салливан журналу Puck.
Республиканцы в Конгрессе США все больше стремятся к прекращению финансирования Украины. На этом фоне советник президента США 13 ноября заявил, что Штатам все труднее и труднее полностью поддерживать Киев с каждой неделей.