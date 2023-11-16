Си Цзиньпин заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая
Американские власти должны поддержать неизбежное мирное воссоединение материкового Китая и Тайваня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера КНР Си Цзиньпина в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом, которые завершились в Сан-Франциско.
По его словам, Вашингтон должен прекратить поставки вооружения острову.
«США должны выразить свою позицию неподдержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно», — зайвил китайский лидер.
Он отметил, что тайваньский вопрос всегда был «самым важным и чувствительным» в отношениях между двумя странами.
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