Си Цзиньпин заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая

Американские власти должны поддержать неизбежное мирное воссоединение материкового Китая и Тайваня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера КНР Си Цзиньпина в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом, которые завершились в Сан-Франциско.

По его словам, Вашингтон должен прекратить поставки вооружения острову.

«США должны выразить свою позицию неподдержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно», — зайвил китайский лидер.