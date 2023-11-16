FT: Израиль может остановить операцию в Газе после взятия больницы "Аш-Шифа"
Израиль рассматривает возможность временной приостановки операции в Газе после захвата полного контроля над больницей "Аш-Шифа".
Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Согласно источникам издания, в случае такой паузы, Израильская армия ХАМАС активизируются, израильская сторона немедленно возобновит военные действия. Израильские военные вошли в больницу "Аш-Шифа" для проведения "точечной операции" ночью 15 ноября 2023 года.
По данным ЦАХАЛ, один из главных командных пунктов ХАМАС находится под землей на территории этого медицинского учреждения. В пресс-службе армии заявили, что в ходе боевых действий в больнице израильские военные предпримут все меры, чтобы избежать жертв и пострадавших среди гражданских лиц. Источники телеканала "Аль-Джазира" в больнице "Аш-Шифа" сообщили, что израильские военные арестовали несколько человек.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.
Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным. 27 октября Израиль объявил о "расширении" наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.