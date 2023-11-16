США выступают против сокращения территории Газы, сообщают СМИ

Израиль и Соединенные Штаты стали чаще расходиться во мнениях по поводу операции против палестинского движения ХАМАС и политического будущего сектора Газа, сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

Речь идет о собеседниках в администрации президента Джо Байдена. В Белом доме также обеспокоены тем, что Иерусалим делает недостаточно для сокращения числа жертв среди мирного населения. Также Вашингтон настороженно относится к идее создания буферной зоны на севере сектора Газа, считая это неприемлемым сокращением территории анклава. В американской администрации заявили, что не должно быть перемещения палестинцев из Газы.

По данным телеканала, на фоне ужасающих сцен в больницах в секторе Газа и растущего числа погибших среди гражданского населения, среди чиновников администрации США растет разочарование, которые неоднократно обращались к Нетаньяху и его правительству с призывом принять дополнительные меры для защиты палестинского гражданского населения и разрешить поступление большего количества гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Мы обеспокоены тем, что они не делают все возможное для уменьшения жертв среди гражданского населения», — сказал один из представителей администрации.

Комментарии прозвучали в тот момент, когда израильские войска вошли в главную больницу города Газа, где, по их словам, боевики ХАМАСа действуют из подземного командного центра.