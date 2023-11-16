Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа

Она акцентирует внимание на проблеме защиты детей в анклаве. За документ проголосовали 12 стран, из которых три воздержались. Это Россия, США и Великобритания. При этом поправку Москвы о призыве к немедленному перемирию в проект не включили.

Согласно резолюции, международная организация «требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей». Также в документе содержится призыв к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и коридоров в секторе Газа, чтоб создать беспрепятственный и безопасный гуманитарный доступ для ООН, МККК и других гуманитарных организаций. Также говорится о необходимости немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, среди которых есть и дети, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.

В резолюции говорится, что Совет Безопасности призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи, а увеличить объемы ее поставки. Отмечается, что Совбез ООН выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и ее воздействием на мирное население.