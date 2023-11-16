Эксперт объяснила увольнение националистки Фарион

«Резкая позиция Фарион вызывает раскол внутри украинского общества, потому что мы хорошо знаем, что среди солдат ВСУ очень много и выходцев из Днепропетровска, из Запорожской области, из Одесской, из Николаевской, а в Николаеве, например, значительное количество военных частей. И там подавляющее большинство служат русскоязычные. Естественно, эти высказывания Фарион действительно оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество», – заключила Шеслер.