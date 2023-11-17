Услуги связи и соединение с интернетом частично восстановлены в секторе Газа

"Мы хотели бы объявить о частичном возобновлении услуг связи (стационарная, сотовая и интернет) в различных районах сектора Газа после того, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) предоставило ограниченное количество топлива для работы генераторов нашей основной сети", - говорится в двух идентичных заявлениях, опубликованных на страницах компаний в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).