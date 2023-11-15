В Палестине призвали к созданию плана по созданию палестинского государства

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал подготовить четкий план по прекращению оккупации со стороны Израиля и созданию независимого палестинского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арабское СМИ.

Штайе отметил, что со всех сторон звучат предложения по завершению палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.

«И мы призываем к составлению конкретного графика прекращения израильской оккупации и создания палестинского государства», — добавил он.

По мнению Штайе, в настоящее время «существует историческая возможность для единства палестинского народа и прекращения оккупации».