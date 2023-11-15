Зеленский спрогнозировал кризис на Украине без западной помощи

"Я вам скажу откровенно - без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, мы отдаем нашим военным, - сказал он на видеозаписи встречи, размещенной на YouTube-канале офиса президента. - Если не помочь нам с социальной поддержкой по важным направлениям, таким как выплаты пенсионерам, а также некоторой помощи тем людям, которым она крайне необходима, без этого будет очень сложно. Надо будет или уменьшать поддержку военным, их заработную плату, или не выдавать социальную помощь. В любом случае это будет кризис".