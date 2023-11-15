Зеленский признал, что Украине грозит кризис без западной финансовой помощи

Прекращение финансовой помощи со стороны западных стран вызовет кризис на Украине, так как без нее она не сможет обеспечить социальные выплаты. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами из стран Африки.

Зеленский спрогнозировал кризис на Украине без западной помощи
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"Я вам скажу откровенно - без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, мы отдаем нашим военным, - сказал он на видеозаписи встречи, размещенной на YouTube-канале офиса президента. - Если не помочь нам с социальной поддержкой по важным направлениям, таким как выплаты пенсионерам, а также некоторой помощи тем людям, которым она крайне необходима, без этого будет очень сложно. Надо будет или уменьшать поддержку военным, их заработную плату, или не выдавать социальную помощь. В любом случае это будет кризис".

При этом Зеленский утверждает, что прекращение финансовой помощи не повлияет на ход военного конфликта и способность ВС Украины вести боевые действия. Он также не согласен с тем, что Украина полностью зависит от военной поддержки Запада.

"Сказать, что Украина зависит только от западной военной помощи, - это неправда", - указал президент.

В последнее время в западных СМИ стала нередко подниматься тема усталости партнеров от украинского конфликта и углубляющихся разногласиях с Киевом на фоне отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий и необходимости постоянных финансовых вливаний в украинскую экономику.