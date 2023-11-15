Си Цзиньпин предупредил о последствиях противостояния США и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о том, что на планете достаточно места для Китая и Соединенных Штатов. Он уточнил, что державы могут добиться успеха, не вступая в конфликт друг с другом, пишет NBC.

Глава Китая отметил, что планета оправилась после пандемии коронавируса, но все еще находится под ее огромным воздействием. Он добавил, что мировая экономика восстанавливается, но ее динамика остается вялой.

По его словам, отношения КНР и США «никогда не были гладкими» на протяжении последних 50 лет, «однако они продолжали двигаться вперед, совершая перипетии и повороты».

Си Цзиньпин подчеркнул, что ни одной державе не удастся перестроить, изменить под свои стандарты другую. Вместе с тем, уточнил он, конфликты и конфронтация приведут к ужасным последствиям для обеих сторон.

«Мир в целом достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха», — констатировал глава Китая.