СМИ: Иран отказался от войны против Израиля на стороне ХАМАС

Тегеран не планирует вступать в войну с Израилем на стороне палестинской группировки ХАМАС, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, в среду, 15 ноября, Хаменеи провел переговоры с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией.

Верховный лидер напомнил, что Тегеран с давних пор поддерживает ХАМАС. На фоне этого страна намеревается оказывать группировке политическую и моральную поддержку. Вместе с тем, заявил он, Иран не вступит в войну на стороне группировки.

Хаменеи объяснил это тем, что лидеры движения не предупредили Тегеран о намерении напасть на Израиль.

Источник отметил, что верховный лидер потребовал от Хании надавить на лидеров группировки, которые требуют от Ирана и ливанской группировки «Хезболла» вступить в конфликт открыто и в полную силу.