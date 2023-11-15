В США установили охрану в 10 километрах от места встречи Байдена и Си Цзиньпина

Американские спецслужбы ввели усиленные меры безопасности вокруг места предстоящей встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом стало известно в среду, 15 ноября.

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Уточняется, что полицейские кордоны установлены на проезжей части на расстоянии 10 километров от имения Филоли, которое, по данным американских СМИ, примет саммит.

Попытка добраться до самого имения в объезд также блокируется на расстоянии в пять километров от поместья. На обочинах дороги периодически встречаются группы людей с плакатами и транспарантами, но их попытки передвижения ограничиваются полицейскими, передает РИА Новости.

Издание Politico ранее писало, что президент США Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином по поводу роли Пекина в конфликтах на Ближнем Востоке и Украине.