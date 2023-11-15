В США установили охрану в 10 километрах от места встречи Байдена и Си Цзиньпина
Американские спецслужбы ввели усиленные меры безопасности вокруг места предстоящей встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом стало известно в среду, 15 ноября.
Уточняется, что полицейские кордоны установлены на проезжей части на расстоянии 10 километров от имения Филоли, которое, по данным американских СМИ, примет саммит.
Попытка добраться до самого имения в объезд также блокируется на расстоянии в пять километров от поместья. На обочинах дороги периодически встречаются группы людей с плакатами и транспарантами, но их попытки передвижения ограничиваются полицейскими, передает РИА Новости.
Издание Politico ранее писало, что президент США Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином по поводу роли Пекина в конфликтах на Ближнем Востоке и Украине.
Журналисты Asia Times выразили мнение, что неудачи Украины наносят существенный удар по стратегическим позициям США и при этом играют на руку Китаю. Провалы ВСУ ставят Байдена в неудобное положение перед встречей с председателем КНР.