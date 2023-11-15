В МАГАТЭ заявили о наличии у Ирана обогащенного урана для трех атомных бомб

Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана для создания в дальнейшем трех атомных бомб, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии .

Как утверждается в документе, с сентября 2023 года запасы обогащенного до 60% урана в Иране выросли до 128,3 кг. Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран требуется обогатить до 90%, а для атомной бомбы «теоретически достаточно» около 42 кг материала, передает ТАСС.