Встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась

Ранее издание Politico узнало, что Байден хочет «жесткого разговора» с председателем Си о связах Китая с Ираном и его роли в конфликте на Украине. Другой темой для обсуждения в американской администрации назвали роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США.