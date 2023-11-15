Balticconnector оказался поврежден рядом с «Северным потоком-1»

Место повреждения трубопровода Balticconnector находится рядом с двумя нитками газопровода «Северный поток-1», пишет портал эстонского государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на пресс-службу энергетической компании Elering.

В пресс-службе отметили, что расстояние между нитками A и B составляет 900 м. Точка разрыва находится поблизости от нитки А газопровода. В Elering уточнили, что ранее об этом не сообщали общественности.

Напомним, что Balticconnector проложен по дну Финского залива между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Его длина составляет порядка 80 км.