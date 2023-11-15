В Эстонии увидели связь между повреждениями Balticconnector и «Северным потоком»

Место повреждения трубопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией находится рядом с российским газопроводом «Северный поток». На это указал портал ERR со ссылкой на эстонскую энергетическую компанию Elering.

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Поясняется, что целостность Balticconnector была нарушена между двумя нитками A и B «Северного потока-1». Расстояние между ними составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А.

«Этот факт до сих пор был неизвестен общественности», — утверждает СМИ.

Давление на участке магистрали Balticconnector между Финляндией и Эстонией резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли. Позже финские следовали заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие, а не взрыв, как предполагалось ранее.