Президент Финляндии: РФ использует мигрантов для дестабилизации ЕС

Президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинистё обвинили Москву в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки в европейских странах. Об этом пишет ТАСС.

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Ниинистё в ходе пресс-конференции со своим немецким коллегой, которая прошла в Бонне, заявил об имеющихся данных о том, что мигранты из третьих стран приезжают в Москву, после чего им за деньги якобы помогают добраться до границы с Финляндией.

«Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим», — пояснил он.

В свою очередь Штайнмайер выразил уверенность, что все это «происходит не совсем случайно», так как в России знают, насколько сложная ситуация с мигрантами в ЕС.

«Там очень точно знают, насколько сложные эти дискуссии [на тему миграции] и что они вызывают в государствах, таких как Финляндия и Германия, в том числе внутригосударственные волнения и тем самым политические трудности», — приводит его слова DPA.

Ранее СМИ сообщали, что в начале ноября ситуация на российско-финской границе существенно ухудшилась. В Финляндию начали массово прибывать граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран и запрашивать убежище в республике.