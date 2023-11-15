США заинтересованы в уходе российских миротворцев из Карабаха

Госдеп: США хотят добиться ухода миротворцев РФ из Карабаха
Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил о заинтересованности США в уходе российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Его слова приводит ТАСС.
О’Брайен указал, что войска РФ находятся в Карабахе по заявлению о прекращении огня 2020 года в рамках своего первого срока.
«Если для Армении и Азербайджана существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы. Нужно, чтобы российские миротворцы ушли после истечения пятилетнего срока — через полтора года», — сказал он во время выступления в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации в Карабахе.
По словам О’Брайен, лучшей альтернативой этому станет «работа с США и Западом».
Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». В Армении же эти действия охарактеризовали как агрессию. Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня и достичь соглашения между силами Карабаха и Баку. Позже Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работы над которым активизировались с начала 2023 года.