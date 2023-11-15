США заинтересованы в уходе российских миротворцев из Карабаха

«Если для Армении и Азербайджана существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы. Нужно, чтобы российские миротворцы ушли после истечения пятилетнего срока — через полтора года», — сказал он во время выступления в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации в Карабахе.