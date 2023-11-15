Украина собирается открыть один из гражданских аэропортов

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона вместе с партнерами работает над открытием одного из аэропортов государства для гражданской авиации, передает УНН. По его словам, возобновление работы воздушной гавани возможно после укрепления системы воздушной обороны республики.

«Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украине нужен надежный зонтик. Его укрепление, в частности, позволит нам запустить один из аэропортов на Украине. Мы с партнерами уже работаем над этим», — пояснил Ермак, во время выступления в Hudson Institute.

Он добавил, что подобные работы якобы говорят о приближении переломного момента в конфликте. Ермак подчеркнул, что определяющие события во всей ситуации, вероятно, произойдут в 2024 году. При этом руководитель офиса украинского лидера не уточнил, какой именно аэропорт может возобновить свою работу и возможные сроки осуществления этого плана.