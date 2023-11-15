Белый дом: средства на оказание помощи Киеву почти закончились

Отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины . С таким заявлением выступил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби .

"Средства, на которые у нас есть полномочия, средства, которые нам доступны, заканчиваются. И это будет сопровождаться пагубным воздействием на способность Украины продолжать защищаться", - отметил представитель Белого дома, комментируя отсутствие согласия со стороны Конгресса США на оказание дальнейшей помощи, в том числе военной, Киеву.