Байден предупредил о мести Трампа в случае победы на выборах

Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил,что экс-президент США Дональд Трамп будет мстить, если одержит победу в президентской кампании в 2024 году. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Байден рассказал о возможных действиях Трампа после победы на мероприятии спонсоров в Сан-Франциско.

«Когда Трамп говорит о том, что будет делать, если вернется на пост президента, он обещает «месть и возмездие», — подчеркнул американский лидер.

Байден отметил, что в случае своей победы отблагодарит всех причастных, «никого не оставит позади».

Трамп постоянно говорит о мрачном будущем США, об ослабшей, утратившей величие, разделенной стране, заметил действующий президент. Он добавил, что, напротив, видит хорошие перспективы у государства.

По мнению экспертов, в настоящее время в США сложилась беспрецедентная ситуация в высших эшелонах власти. Экс-президенту предъявлены десятки обвинений, он может быть осужден на 700 лет заключения.