США приостановили оказание помощи Азербайджану

США отменили встречи на высоком уровне, которые были запланированы с Азербайджаном, а также приостановили оказание военной и иной помощи государству из-за отсутствия прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном, рассказал помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Москва24

«Мы ясно дали понять, что ничего не будет нормальным с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса на мирном треке», — заявил он в ходе выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей на слушаниях по ситуации в Нагорном Карабахе. RT на русском