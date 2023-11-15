Нетаньяху: для ХАМАС нет «убежищ и укрытий» в секторе Газа

«Вы помните, как они говорили, что мы не вторгнемся в Газу? Мы вторглись. Они говорили, что мы не дойдем до окраин города Газа, но мы дошли. Они говорили, что мы не зайдем в [больницу] «Аш-Шифа», но мы зашли. Нет места в Газе, до которого мы не доберемся, — заявил Нетаньяху.