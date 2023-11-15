В Германии пообещали не забывать о конфликте на Украине

«Украина нуждается в нашей поддержке еще больше сейчас, когда на Ближнем Востоке также идет война, а конфликт на Украине больше не получает того внимания, в котором она так остро нуждается. [Президент России Владимир] Путин рассчитывает на то, что мир должен забыть об Украине», — отметил Штайнмайер выступая на немецко-украинской конференции муниципального партнерства в Лейпциге.