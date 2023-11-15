Шольц: Украина должна полностью выполнить все требования для вступления в ЕС

Германия консультирует Украину по вопросу реформ, необходимых для вступления в ЕС, все они обязательны к исполнению. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге.

"Мы постоянно консультируем Украину, а также поддерживаем Европейский союз в предоставлении возможностей, чтобы Украина могла как можно быстрее соответствовать как можно большему количеству критериев", - сказал он.

По его словам, присоединение к сообществу "не может произойти из-за какой-либо геополитической оценки".

"Должно быть так, чтобы были соблюдены все требования", - добавил канцлер.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. По всем странам ЕК включила несколько условий, которые они должны выполнить до принятия окончательного решения. Первым из них для всех стран является усиление борьбы с коррупцией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, это "процесс, основанный на заслугах".