Шольц заверил Украину в продолжении поддержки

"Солидарность Германии с Украиной и наша поддержка для того, чтобы она могла защищаться, нерушимы, - сказал он. - Важный, возможно, самый важный посыл заключается в том, что мы будем поддерживать Украину, сколько необходимо, Украина может положиться на это".