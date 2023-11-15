ООН предложила план действий по нормализации ситуации в Газе

ООН предложила план действий из 10 пунктов по нормализации ситуации в Газе
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация составила план из 10 пунктов, который должен привести к прекращению кровопролития в Газе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релизе управления.
«Поскольку резня в Газе с каждым днем достигает новых масштабов ужаса, мир продолжает в шоке наблюдать за тем, как больницы подвергаются обстрелам, умирают недоношенные дети, а всё население лишено основных средств выживания. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось», — сказано в пресс-релизе.
В план ООН вошли следующие пункты: наладить доставку гуманитарной помощи, организовать работу новых КПП, разрешить доставку топлива, разрешить свободное распределение гуманитарной помощи, открыть новые приюты для перемещения лиц, организовать защиту убежищ, организовать центры распределения помощи, разрешить перемещение гражданских в безопасные области, выделить 1,2 миллиарда долларов на помощь жителям Газы и обеспечить прекращение огня.
Ранее в ООН сообщили, что для помощи жителям сектора Газа необходимо 1,2 миллиарда долларов.