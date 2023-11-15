ООН предложила план действий по нормализации ситуации в Газе

«Поскольку резня в Газе с каждым днем достигает новых масштабов ужаса, мир продолжает в шоке наблюдать за тем, как больницы подвергаются обстрелам, умирают недоношенные дети, а всё население лишено основных средств выживания. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось», — сказано в пресс-релизе.