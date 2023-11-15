В сектор Газа въехал первый с 7 октября бензовоз
В среду в сектор Газа въехала первая грузовая машина с горючим с тех пор, как Израиль ввел блокаду палестинского анклава. Об этом сообщил Египетский телеканал Аl-Qahera.
Сообщается, что грузовик принадлежит ООН и перевозит 24 тысячи литров дизельного топлива, которое предназначено Ближневосточному агентству по делам палестинских беженцев (БАПОР). Именно эта структура организует работу некоторых убежищ и больниц в секторе Газа.
По данным агентства Associated Press, грузовик направился в Керем-Шалом, где его осмотрят израильские военные.
Кризис с топливом начался в Газе практически сразу после объявления блокады. Уже через несколько дней перестала работать единственная электростанция, больницы, школы и другие критически важные объекты перешли на питание от генераторов. В больницах, которые продолжают работу, питание подается только в реанимационные отделения, однако и его не всегда хватает. Арабские СМИ сообщали, что нередко палестинским хирургам приходилось оперировать при свете фонариков.
В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля винит в дефиците топлива ХАМАС и, опираясь на спутниковые снимки, утверждает, что палестинское движение не делится с мирным населением своими запасами.