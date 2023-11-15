Берлин раскритиковал призыв израильского министра о переселении жителей Газы
Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер назвал неприемлемым призыв израильского министра финансов Бецалеля Смотрича к палестинцам покинуть сектор Газа. Об этом Вагнер заявил во время брифинга с журналистами передает РИА Новости.
Ранее Смотрич, возглавляющий одну из религиозных националистических партий в правительстве Биньямина Нетаньяху, заявил, что поддерживает призыв к западным странам принять у себя палестинцев из Газы.
«Я приветствую инициативу добровольной эмиграции арабов Газы в разные страны. Это правильное гуманитарное решение для жителей Газы и всего региона после 75 лет беженцев, бедности и опасностей», – заявил израильский министр.
Он добавил, что Израиль «больше не сможет смириться с существованием независимого образования в секторе Газа».
«Мы приняли к сведению это высказывание. Оно неполезно и неприемлемо», – так прокомментировал слова Смотрича немецкий министр.
Вагнер напомнил, что в Германии выступают за мирное сосуществование Израиля и независимой Палестины.
Этой концепции придерживаются многие другие страны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке – в соответствии с решениями Совбеза ООН – должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что после окончания войны управлять сектором Газа должны палестинцы.