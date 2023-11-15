Берлин раскритиковал призыв израильского министра о переселении жителей Газы

Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер назвал неприемлемым призыв израильского министра финансов Бецалеля Смотрича к палестинцам покинуть сектор Газа. Об этом Вагнер заявил во время брифинга с журналистами передает РИА Новости.

Ранее Смотрич, возглавляющий одну из религиозных националистических партий в правительстве Биньямина Нетаньяху, заявил, что поддерживает призыв к западным странам принять у себя палестинцев из Газы.

«Я приветствую инициативу добровольной эмиграции арабов Газы в разные страны. Это правильное гуманитарное решение для жителей Газы и всего региона после 75 лет беженцев, бедности и опасностей», – заявил израильский министр.

Он добавил, что Израиль «больше не сможет смириться с существованием независимого образования в секторе Газа».

«Мы приняли к сведению это высказывание. Оно неполезно и неприемлемо», – так прокомментировал слова Смотрича немецкий министр.

Вагнер напомнил, что в Германии выступают за мирное сосуществование Израиля и независимой Палестины.

Этой концепции придерживаются многие другие страны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для достижения мира на Ближнем Востоке – в соответствии с решениями Совбеза ООН – должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.