Кнессет ответил Эрдогану на слова о «террористическом государстве» Израиль

Армия Обороны Израиля действует в соответствии с нормами международного права, разделяя боевые действия против террористов и мирное население. Более того, за последние дни около 100 тысяч палестинцев, жителей города Газа, под прикрытием ЦАХАЛ благополучно перешли в южную часть [сектора Газа], где им предоставлена помощь. Обращение в МУС не остановит бескомпромиссную борьбу Израиля с ХАМАС, — подчеркнул Сова.