Аббас дал определение действиям Израиля в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль ведёт войну против самого существования палестинцев и их идентичности. RT на русском

«Мы вместе сталкиваемся с варварской агрессивной войной и открытым геноцидом против нашего народа в секторе Газа и на Западном берегу», — сказал Аббас. Газета.Ru