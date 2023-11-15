Аббас дал определение действиям Израиля в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль ведёт войну против самого существования палестинцев и их идентичности. RT на русском
«Мы вместе сталкиваемся с варварской агрессивной войной и открытым геноцидом против нашего народа в секторе Газа и на Западном берегу», — сказал Аббас. Газета.Ru
Глава государства подчеркнул, что первоочередной задачей властей Палестины является создание полноценного суверенного арабского государства со столицей в Иерусалиме. Также он отметил важность прекращения боевых действий и обеспечения безопасности палестинского населения. Lenta.ru