Аббас: Израиль ведет войну против существования палестинцев и их идентичности

Аббас: Израиль ведёт войну против существования палестинцев и их идентичности
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль ведёт войну против самого существования палестинцев и их идентичности.
Его слова приводит агентство WAFA.
Он назвал войну Израиля против палестинцев несправедливой и агрессивной.
«Это война против палестинского существования и палестинской национальной идентичности», — сказал палестинский лидер.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.