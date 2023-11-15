Аббас: Израиль ведёт войну против существования палестинцев и их идентичности

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Израиль ведёт войну против самого существования палестинцев и их идентичности.

Аббас: Израиль ведет войну против существования палестинцев и их идентичности
© РИА Новости

Его слова приводит агентство WAFA.

Он назвал войну Израиля против палестинцев несправедливой и агрессивной.

«Это война против палестинского существования и палестинской национальной идентичности», — сказал палестинский лидер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.