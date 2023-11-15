Саакашвили пообещал лишить ВНЖ россиян после выборов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пригрозил, что сразу после смены власти в стране после парламентских выборов 2024 года, процедура выдачи гражданам России вида на жительство (ВНЖ) будет отменена. Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в социальных сетях.

Саакашвили заявил, что сейчас Тбилиси принимает россиян не как туристов, а как постоянных жителей. По его мнению, это является неприемлемым.

«После прихода в Грузии национального правительства различные пути легкого получения гражданства и вида на жительство для россиян будут отменены. И, поощряя продажу недвижимости, им дадут время покинуть страну», — заявил он.

Напомним, что сейчас краткосрочный вид на жительство, срок которого составляет год, выдается иностранцам в случае покупки имущества на 100 тысяч долларов. Если человек инвестирует эквивалентную 300 тысячам долларов сумму, или же купит имущество на ту же сумму, ему предоставляется пятилетний ВНЖ. Если в течение этого срока человек остается его владельцем, то он и члены его семьи получают постоянный ВНЖ.