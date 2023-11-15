Байден и Си Цзиньпин встретятся в особняке из комедии "Джордж из джунглей"

Главы США и Китая встретятся в поместье из комедии «Джордж из джунглей»
Местом встречи лидеров США и КНР Дона Байдена и Си Цзиньпин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско выбрано поместье Филоли из сериала «Династия» и комедии «Джордж из джунглей». Об этом пишет газета South China Morning Post.
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско 14 ноября, чтобы принять участие в саммите Китая и США и 30-й встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это его первый визит в США за шесть лет. Президент США ранее назвал своей целью на двусторонних переговорах с китайским лидером восстановление нормальных связей с Пекином, включая контакты между военными.
Глава Китая Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден собираются встретиться в формате «один на один» в загородном поместье Филоли, расположенном недалеко от Сан-Франциско.
Встреча начнется в 10:45 по местному времени (21:45 мск), сообщил источник издания.
По его словам, по инициативе Вашингтона мероприятия будет проходить по протоколу государственного визита.
Особняк, в котором состоится встреча, фигурировал в фильме Уоррена Битти 1978 года «Небеса могут подождать» и комедии «Джордж из джунглей» 1997 года, а также в сериале «Династия».