Байден и Си Цзиньпин встретятся в особняке из комедии "Джордж из джунглей"

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонних мероприятий на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско проведут встречу в поместье Филоли из сериала "Династия" (Dynasty, 1981-1989) и кинокомедии "Джордж из джунглей" (George of the Jungle, 1997). Об этом со ссылкой на источники сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Лидеры встретятся в формате "один на один" в среду в 10:45 по местному времени (21:45 мск) в поместье, расположенном в 40 км к югу от Сан-Франциско в штате Калифорния. Как отмечает издание, по инициативе американской стороны мероприятия будут проходить по протоколу государственного визита.

Видео дня

Филоли приобрело известность в 1980-х годах, так как послужило местом съемок американского сериала "Династия". В той же резиденции проходили съемки картины "Небеса могут подождать" (Heaven Can Wait, 1978) и комедии "Джордж из джунглей" с Бренданом Фрэйзером в главной роли. Кроме того, поместье фигурирует в психологическом триллере "Игра" (The Game, 1997) режиссера Дэвида Финчера, главные роли в котором исполнили Майкл Дуглас и Шон Пенн.

Частная резиденция Филоли была построена в 1917 году как имение Уильяма Боуэрса Борна - младшего, владельца одной из крупнейших шахт по добыче золота в Сан-Франциско. Название поместья на английском языке - Filoli - является акронимом девиза этого предпринимателя: "Борись за правое дело, люби близких, живи хорошую жизнь" (Fight for a just cause, love your fellow man, live a good life). В 1975 году другой владелец поместья пожертвовал его базирующейся в Вашингтоне частной неправительственной организации "Национальный траст сохранения исторического наследия".

В главном доме резиденции насчитывается 56 комнат, а его площадь составляет около 5 тыс. кв. м. Его окружает обширный сад площадью 6,5 га с фонтанами и фруктовым садом.