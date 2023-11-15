Bloomberg раскрыл содержание 12-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз намерен внести в 12-й пакет антироссийских санкций запрет на экспорт в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для беспилотников, сообщило агентство Bloomberg. NSN.FM
Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб. ТАСС
Отмечается, что новый пакет санкций включает в себя запрет на российские алмазы с 1 января 2024 года. RT на русском