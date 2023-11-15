Маск назвал Зеленского мясником

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в Twitter (X) написал, что президент Украины Владимир Зеленский «давно живет в своей реальности мясника», которая не соответствует действительности. В то же время, по его мнению, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный более трезво смотрит на происходящее в зоне боевых действий и ценит жизнь своего народа.

Я думаю, что Залужный определенно ценит жизнь своего народа. И он трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский уже давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности, — написал Маск.

Ранее Маск заявил, что Зеленскому нужно начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению предпринимателя, самое важное сейчас — сохранить жизнь молодым украинцам и не дать им сгинуть в окопах. Маск добавил, что сейчас обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к «массовым жертвам». К солдатам ВСУ «история не будет добра», резюмировал бизнесмен.