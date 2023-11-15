МИД Израиля поставил Эрдогана на место из-за войны в Газе

Глава МИД Израиля Эли Коэн подверг критике высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана вокруг ситуации в секторе Газа. По мнению Коэна, Эрдоган не имеет права читать морали, поскольку искажает реальность.

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«Турецкий президент искажает реальность. Тот, кто привечает у себя террористов, не будет читать мораль Израилю», — написал Коэн на своей странице в соцсети X.

По мнению израильского главы МИД, Эрдоган оказался «на неправильной стороне истории». Коэн заявил, что турецкий лидер сейчас рядом с теми, кто восхваляет массовую резню в Иране, Ливане, Сирии и Йемене.

Эрдоган ранее назвал Израиль проклятым террористическим государством. Турецкий лидер уточнил, что говорит об убийствах бойцами ЦАХАЛ международных журналистов, мирных жителей и детей в секторе Газа. Страна подала иск в Международный уголовный суд против Биньямина Нетаньяху. Премьер-министра Израиля обвинили в геноциде в секторе Газа путем убийства свыше 10 тысяч мирных жителей.