Вашингтон и Лондон разошлись во мнении о том, кто должен занимать президентское кресло на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Российская газета
«Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала Залужного. ЦРУ выступает за [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал он. Lenta.ru
Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что в условиях проводимых Зеленским чисток в командовании Вооруженных сил Украины следует признать, что «структура власти на Украине полностью разрушена». Без нее на фронте не будет успехов, констатировал Джонсон. Газета.Ru
Ранее Джонсон высказал мнение, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот на Украине. RT на русском