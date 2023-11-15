Вашингтон и Лондон разошлись во мнении о том, кто должен занимать президентское кресло на Украине, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Российская газета

«Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала Залужного. ЦРУ выступает за [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал он. Lenta.ru

Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что в условиях проводимых Зеленским чисток в командовании Вооруженных сил Украины следует признать, что «структура власти на Украине полностью разрушена». Без нее на фронте не будет успехов, констатировал Джонсон. Газета.Ru