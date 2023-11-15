Город в США экстренно зачистили от бездомных ради приезда Байдена и Си Цзиньпина

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12 ноября в районе площади Объединенных Наций, которая считалась центром притяжения бездомных и наркоторговцев, уже царила праздничная атмосфера. Там возвели новый скейтпарк, посадили деревья, привезли выступать танцевальные коллективы. Локацию также оградили забором от маргиналов и поставили полицейских для контроля за порядком.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом признал, что к радикальным изменениям в городе власти подтолкнул саммит АТЭС, однако благоустройство обсуждалось в течение месяцев задолго до этого. Глава региона пообещал, что жители Сан-Франциско увидят еще больше подобных мер.

Однако американцы скептически воспринимают изменения и все же считают это стремлением облагородить город перед приездом мировых лидеров. По мнению местных жителей, принуждение бездомных к переезду не решит реальную проблему, которая кроется в недоступности жилья. Поэтому благоустройство не будет долгосрочным.