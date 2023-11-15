Эрдоган призвал Нетаньху признать наличие у Израиля ядерного оружия

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен признать наличие у еврейского государства ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Нетаньяху, признай, что у тебя есть ядерная бомба. Признай. А она у тебя есть, поэтому ты и угрожаешь ею», — заявил Эрдоган.

При этом он отметил, что сколько бы ни было у премьера Израиля бомб, его конце в политике пришел.

До этого стало известно, что правительство Турции направило в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В заявлении указано, что Анкара обвинила главу израильского правительства в геноциде палестинского народа. Речь идет о продолжающихся ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа.