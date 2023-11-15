В МИД КНР прокомментировали заявление Байдена о реальных проблемах Китая

«Думаю, что в мире нет страны, у которой бы не было проблем. У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой, есть всеобщее единство. Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы», — заявила дипломат.